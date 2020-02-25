İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.

Harirchi'nin dün düzenlenen basın toplantısındaki görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Harirci bu basın toplantısında İran hükümetinin virüsü kontrol altına almaya başladığı ifadelerini kullanıyordu.

Ancak Harirchi'nin kameralar önünde ter döktüğü ve sürekli olarak terini sildiği kameraya yansıyor. Bugün ise Harirchi paylaştığı video ile virüse yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

İran'da 16 kişi can verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da ilk olarak Kum kentinde görüldü. İran'dan gelen son verilere göre koronavirüs görülen kişi sayısı 70'e yaklaştı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 16'ya çıktı.

İspanya'da bin kişilik otel karantina altında

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları’nda bin kişilik otel, bir İtalyan vatandaşında koronavirüstespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife’de sağlık biriminden yapılan açıklamada, ülkeye tatil için gelen bir İtalyan doktorun rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.