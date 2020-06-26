İran’ın başkenti Tahran’ın güneydoğusunda askeri bölgede patlama meydana geldi. Patlamanın, gece saat 24 civarında Tahran’ın yaklaşık 50 kilometre uzaklığında bulunan Parçin bölgesinde meydana geldiği ifade edildi. Patlamaya ilişkin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, patlamanın bölgedeki endüstriyel gaz depolama tesislerinde meydana geldiği aktarıldı. Bakanlık, iddiaların aksine patlamanın bakanlığa bağlı askeri tesislerle ilgisinin olmadığı duyurdu.

Can kaybının olmadığı olayda, çıkan yangının itfaiye tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Patlamanın olduğu Parçin bölgesinde İran’ın çeşitli askeri sanayi tesisleri ve nükleer merkezi bulunuyor.

DHA -AA



