Dünya İran’da savaş uçağı düştü

İran’da savaş uçağı düştü

Dünya

İran’da savaş uçağı düştü

İran’ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21 Şubat 2022, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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İran’ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

İHA

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