Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Philip Luther, Zeynep Sekavand’ın idam edilmesine karar verilmesinden sonra pazartesi günü Sekavand’ın idamının durdurulması için İran’a çağrıda bulunmuştu.

Philip Luther, 15 yaşında evlenen Zeynep Sekavand’ın 17 yaşındayken kocasını öldürdüğü için idama mahkum edildiğini söyledi.

İran’da İnsan hakları konusunda yazılar yazan bir grup olan Hengaw, Zeynep Sekavand’la birlikte asılarak idam edilen 3’ünün Cengiz İrani, Musa Cacilu ve Selman Alilu olduğunu yazdı.

Uluslararası Af Örgütü, idam cezası uygulayan 23 ülke arasında olan İran’ın 2017 yılında 507 kişiyi idam ettiğini, bunların 31’nin halka açık bir alanda olduğunu, idam edilen 5 kişinin ise 18 yaş altı mahkumlar olduğunu bildirdi. İHA



