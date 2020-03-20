Çin'de 12 Aralık'ta ortaya çıkan vehızla tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 149 kişi daha hayatını kaybederken ülkede corona virüs kaynaklı toplam can kaybı bin 433'e yükseldi. Öte yandan ölümcül salgının enfekte olduğu kişi sayısı ise 19 bin 644'e ulaştı.

Virüsten en çok etkilenen 3. ülke

Komşumuz İran, İtalya ve Çin'den sonra yeni tip corona virüsten en fazla etkilenen ülke durumunda. Vaka sayısının gün geçtikçe arttığı komşuda, hayat durma noktasına gelirken; her gün 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesi ise dikkat çeken husus oldu. Öte yandan İran'da corona virüse karşı alınan tedbirler artırılarak devam ediyor.

''Ölenlerin yaş ortalaması 67"

İran Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu belirtmişti. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklanmıştı.