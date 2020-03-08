İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194’e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566’ya çıktığını bildirdi.

Şehirlere giriş için kısıtlama konuldu

Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor.

İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

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