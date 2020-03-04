İran'ın kutsal Kum şehrinde Fatıma-ı Masume Türbesi'nde, koronavirüs salgını uyarılarına uymayarak kutsal alanı yalayan iki adam, hapis ve cezası riskiyle karşı karşıya.Türbeyi yaladığı sırada kendisini videoyu alan adamın sarf ettiği "Yalıyorum ve ne olacağını umursamıyorum. Koronavirüsten korkmuyorum" sözleri, şaşkınlık yarattı. Videonun başka bir yerinde ise "Bu türbeyi yalamak için burdayım yani hastalanabilirim." dediği duyuluyor. Olay üzerine İranlı milletvekili Hasan Novrozi, bu tip 'laubali' davranışların 2 ay ila 2 yıl arasında hapis ya da 75 kırbaca kadar cezasının olacağı konusunda uyardı.

'Gözaltına almak yetmez'

Söz konusu videoyu Twitter'da paylaşan ve BBC'ye konuşan İranlı gazeteci Mesih Alinejad, "Koronavirüsün kol gezdiği Kum ve diğer şehirlerde dini merkezler açık olduğu sürece bu iki kişiyi gözaltına almak yetmez" dedi. Öte yandan okulların ve üniversitelerin kapatıldığı İran'da türbeler hâlâ açık. Ziyaretçilerin koronavirüsten korunmaları için dezenfekte ediliyorlar. İranlı yetkililer dün, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 77 kişinin öldüğünü, ülkede 2 bin 336 kişinin enfekte olduğunu doğruladı. İran Acil Durum Merkezi Vaşkanı Pir Hüseyin Kolivend'in de koornavirüse yakalandığı açıklandı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ordu kuvvetlerinin koronavirüsün yayılmasını engellemede çalışabileceğini söyledi.

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