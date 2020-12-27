İran’daki çığ felaketinde 10 kişi öldü, 7 kayıp
İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları’nda çığ düşmesi ve kar fırtınası nedeniyle 10 dağcı hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayıp.
27 Aralık 2020, Pazar 14:50 Son Güncelleme:
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İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağları’nda çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.
Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30'un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 10 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcını için arama kurtarma çalışamalarının sürdüğünü açıkladı.
Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi.
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