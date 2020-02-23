Van depremi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan, sabah saat 08.52'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda 18 deprem daha meydana geldi. 12.48'de meydana gelen deprem 4,3 olarak kaydedildi.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde birçok ev ve ahır yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü. Depremin ardından bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Ahırların yıkılması nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede, arama kurtarma ekipleri yıkılan evlerin enkazlarında başka kişilerin olup olmadığını kontrol ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de helikopterle deprem bölgesine gitti.

Bakan Koca: 9 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik." açıklamasını yaptı.





Bakan Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. İlk etapta arama kurtarma ekipleri ve köylülerin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini valimizden aldım."

Soylu, ilk gelen bilgilere göre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının çok ağır olmadığını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesine geçeceğini dile getirdi. Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Soylu, ilgili personellerin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.

Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."





Peş peşe depremler

5.9'luk depremden kısa süre sonra peş peşe depremler meydana geldi. Saat 12.48'de Türkiye-İran sınırında 4.5'lik bir deprem daha meydana geldi. Depremin 5 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 13.06'da, 4.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

MSB: TSK göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da "Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" açıklaması geldi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.





Başkale'de bazı evler yıkıldı

Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

Van'da öğrenciler korktu

Deprem sırasında Van'da dershane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

Van Valisi: Ekipler sevk edildi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Twitter hesabından "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk: Birkaç okulda hasar meydana geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." dedi.

İran'da 25 kişi yaralandı

Depremde İran'da 25 kişinin yaralandığı açıklandı.