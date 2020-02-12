Bir ülkeye karşı protesto söz konuysa, o ülkenin bayrağının yakılması neredeyse tüm dünyada alışıldık bir görüntü. Hatta yıllardır sürdürülen bir gelenek. Yenikapı ya da Zeytinburnu meydanında bir ABD bayrağının yakılmasına pek çok kişi şahit olmuştur. İran Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü'nün Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ortaya çıkan kriz, beraberinde getirdiği protestolarla devam ederken, İran'da artık ABD bayrağının yakılması sıradan bir görüntü.

'Hediye olarak verilsin'

Başkent Tahran'ın güneyinde ABD ve İsrail bayrakları üreten, alanında tek bayrak fabrikası belki de söz konusu kaostan fayda sağlayan tek taraf oldu. Protestolarda yakılan bayrak sayısı arttıkça fabrikanın satışları da buna paralel olarak arttı. Ayda 2 bin İngiliz ve ABD bayrağı üreten küçük fabrikanın sahibi Abolfazl Khanjani, Tahran ve Washington arasındaki ilişkilerin 'işine vuracağı darbeye rağmen' olumlu yönde gelişmesini dilediğini belirterek "Umarım hediye olarak verilmesi için ürettiğimiz günler de gelecek" diyor. İngiliz yayın kuruluşu Independent'ta yer alan habere göre, sırf yakılması için üretildiği bilindiği halde, bayraklar en muntazam şekilde üretiliyor.





#Neolmuştu

İran Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ocak'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssüne 8 Ocak'ta düzenlenen hava saldırıları sonrası uçağın askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylemişti. İran'da bu açıklamalar sonrası bazı gazetelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesinin sorumlularının istifası istenmişti.

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