Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD ile görüşme yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Musevi, ara bulucular üzerinden görüşmelere başladıkları yönündeki açıklamaları reddederek, "İran ile ABD arasında doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir görüşme olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin geçen hafta İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah ise bölgede artan gerginliğin sonra erdirilmesi için ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını belirtmişti.

Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini doğrulayarak, "Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor." demişti.

ABD VE İRAN GERİLİMİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump, geçen hafta pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

AA