Türkiye İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

Türkiye

İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

24 Şubat 2020, Pazartesi 17:27 Son Güncelleme:
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TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı.

Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

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