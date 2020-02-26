İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı
İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan uçağın dezenfekte işlemleri tamamlandı.
26 Şubat 2020, Çarşamba 01:00 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı. İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.
Tahliye işlemi saat 17.00'de tamamlandı
Yolcuların tamamının ön muayene ve tahliye işlemi, saat 17.00'de tamamlandı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
AA
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