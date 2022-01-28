BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti. İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20’ye düşürülmüştür. Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.