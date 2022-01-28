Ekonomi İran'dan Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı

Ekonomi

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." ifadeleri yer aldı.

28 Ocak 2022, Cuma 20:04 Son Güncelleme:
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti. İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20’ye düşürülmüştür. Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.

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