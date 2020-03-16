Türkiye İran'ı istila eden çekirgelerden biri Türkiye'de görüntülendi

İran'ı istila eden çekirgelerden biri Türkiye'de görüntülendi

Türkiye

İran'ı istila eden çekirgelerden biri Türkiye'de görüntülendi

İran'ı istila eden ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak edilen çekirgelerden bir tanesi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü.

16 Mart 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili ise Afrika’dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirmişti. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye’ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler’ gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" demişti.

İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Eline aldığı peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, “Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova’da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak’tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah’tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi” dedi.

 Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan ise Yüksekova’da bir vatandaş tarafında görülen çekirgenin bu mevsimde görülebilecek bir çekirge olmadığını belirterek, “Muhtemelen bu çekirge Irak ve İran’ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova’da bu mevsimde bir çekirge görüldü. Şimdi İran ve Irak’ta hava daha sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilası. Burada daha hala yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş” ifadelerini kullandı.


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