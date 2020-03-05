Dünya İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

05 Mart 2020, Perşembe 23:41 Son Güncelleme:
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İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Şeyhulislam (67), bu akşam yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.


AA

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