Dünya İran’ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran’ın güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneybatısındaki Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 00:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesi olan 5 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.05’te kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ülke medyasına göre, Fars ve Kohgiluye Buyer Ahmed eyaletlerinde hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üçüncü aşama 5 Haziran’da başlıyor: Bu adım kapanmanın sona ermesi anlamına geliyor