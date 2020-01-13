Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkenin tek olimpiyat madalya sahibi sporcusu olan 21 yaşındaki tekvandocu Kimia Alizadeh, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada ülkesini terk edeceğini duyurdu. Söz konusu kararını çok zor, kendisini ise İran'daki milyonlarca ezilmiş kadından biri olarak tanımlayan Alizadeh, "Bu karar altın madalya kazanmaktan bile zor ama ait olduğum İran'ın bir kızı olarak kalacağım" dedi. 18 yaşındayken ülkenin ilk olimpiyat madalyalı sporcusu olan Alizadeh, ülkesini cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlayarak, kamuya açık alanlarda başörtü takma zorunluluğunu eleştirdi.

Genç sporcu şu ifadeleri kullandı,"Beni nereye isterlerse götürdüler. Ne derlerse giydim. Ne söylememi emrettilerse söyledim. İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum. Ancak bir yandan da İranlı yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı". Alizadeh'in kariyerine ve hayatına nerede devam edeceği bilinmezken, bugüne kadar hiçbir Avrupa ülkesinden davet almadığını, ülkeyi terk etme nedeninin aldığı bir vatandaşlık teklifi olmadığını belirtiyor.

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