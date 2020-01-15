İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran uçağı düşürdüğünü itiraf etmişti

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, uçağın düşürülmesi nedeniyle özür diledi. Uçağın düşürülmesi ile ilgili Ukrayna tarafı resmi özür ve tazminat beklediklerini açıklamıştı.

KİEV (İHA)

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