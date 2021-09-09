Türkiye İranlı kadına eskort şoku! Instagram'da...

İranlı kadına eskort şoku! Instagram'da...

Türkiye

İranlı kadına eskort şoku! Instagram'da...

İstanbul’da oğlu ile yaşayan İranlı A.F.M.’nin (38) başına gelmeyen kalmadı. Bir süre önce, Instagram üzerinden kendisine ulaşan bir şebekeye parasını kaptıran A.F.M. adına, bu kez de telefon hatları açıldı. İki ayrı hat üzerinden çok sayıda kişiye para karşılığı cinsel içerikli yazı ve fotoğraflar gönderildi.

09 Eylül 2021, Perşembe 08:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçen 1 Eylül’de, A.F.M.’nin adına kayıtlı hattına iki ayrı SMS geldi. Bir GSM şirketinden gelen mesajlarda, A.F.M.’nin adına açılan yeni hatların olduğu bilgisi verildi. A.F.M. peşi sıra gelen mesajlar nedeni ile şaşkına uğradı. Herhangi bir başvurusu bulunmayan A.F.M., hemen ilgili şirketin müşteri hizmetlerini aradı. A.F.M., adına hat alındığını ancak bu durumdan haberinin olmadığını söyledi. Hatların kapatılmasını isteyen A.F.M., GSM şirketinin mağazasına yönlendirildi.

MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI

Genç kadın hatların iptali için uğraşırken, çevresindeki bazı kişilere mesajlar gelmeye başladı. A.F.M. adına alınan hattan gönderilen WhatsApp mesajlarında, cinsel ilişki için teklifte bulunuluyordu. Saatlik ücret belirtilen mesajlarda, yüzü kapatılan bir kadının birkaç fotoğrafı da yer alıyordu. Gördüğü mesajlar üzerine endişesi artan A.F.M., savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. İfadesinde, söz konusu hatlarla bir ilgisinin olmadığını, anılan hatların başka birtakım olaylarda da kullanılabileceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRILDI

İranlı kadın bir süre önce de Instagram üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcılara parasını kaptırdı. A.F.M.’nin hesabına ‘Mehmet Ok’ adındaki bir kişiden mesaj geldi. Bu kişi, bahis oynattıklarını, 250 TL göndermesi halinde 38 bin lira kazanabileceğini söyledi. Başta inanamasa da art arda söylenen yalanlara kandı. İstenen parayı gönderdi. Bu kişi A.F.M.’ye “38 bin 600 lira kazandın. Ancak bu parayı çekebilmen için yüzde 10’luk vergisini ödemen gerekiyor” yalanını uydurdu. A.F.M., gelecek olan para beklentisi ile 4 bin 800 lira daha gönderdi. Bir şebekenin tuzağına düştüğünü fark edemeyen A.F.M. bu kez, “Yabancı olduğun için 3.860 lira daha göndermen gerekir. Aksi takdirde devlet seni sorgulayacak” denilerek korkutuldu. Toplamda 8 bin 900 lirasını, kendisine gönderilen ‘Tolga Demirci’ hesabına atan A.F.M., polise giderek şikâyetçi oldu.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Büyük skandal! 300 TL’ye negatif PCR testi veriyorlar…