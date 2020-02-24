İran'da virüsün 50 kişinin ölümüne neden olduğu iddiası ise dünyayı sarsmış durumda. İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ILNA'ya göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Covid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Bakanlık yalanladı

İran İçişleri Bakanlığı Kum şehrinde ölü sayısının 50 olduğu iddiasını yalanladı.

Türkiye, İran sınırını kapatmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Koronavirüs ülkelere yayılıyor

Bugüne kadar Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Covid-19 tespit edildi. Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları ise Japonya'da 838, Güney Kore'de 763, İtalya'da 152, Singapur'da 89, İran'da 43, ABD'de 35, Tayland'da 35, Avustralya'da 23, Malezya'da 22, Vietnam'da 16, Almanya'da 16, İngiltere'de 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13, Fransa'da 12, Kanada'da 10, Hindistan'da ve Filipinler'de 3, Rusya'da ve İspanya'da 2, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İsveç, Finlandiy, Mısır, Lübnan ve İsrail'de 1 olarak açıklandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile virüsün bir ülkeye daha bulaştığını duyurdu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Afganistan'da ise en az 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.