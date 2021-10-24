Ireland Baldwin ölen yönetmenle ilgili paylaşım!

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında set ekibinden iki kişiyi vurması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "trajik bir durum" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından silahtaki merminin gerçek olduğu açıklanmıştı. Bu gelişmeler devam ederken Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in ne yorum yapacağı merak ediliyordu. Ünlü model ilk açıklamasında "Sevgilerim ve desteğim Halyna Hutchins'in ailesine ve arkadaşlarına gidiyor. Joel Souza'ya iyileştirici düşünceler gönderiyorum. Keşke bugün babama daha sıkı sarılabilseydim" dedi.

Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla tanınan ünlü model, ölen yönetmen Halyna Hutchins'in çektiği bir fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Bu paylaşımda yazılanlar şöyleydi:

"Bugün sette öldürülen Halyna Hutchins tarafından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıyorum. Gökyüzünün bu güzel fotoğrafını 10 gün önce setinde çekti. Hikâye ilerledikçe, kusur ve suçlama hakkında bir sürü parmakla işaret edip bağıranların olacağından eminim ama kimsenin işe gidip kazara meslektaşını öldürmek istemediğini hatırlamaya çalışın."





"Kimse arkadaşını bir kazada kaybetmek istemez. Bu millet yas tutuyor ve ne olduğu hakkında soruşturma için zaman olacak. Ama şimdilik, bizden biri öldü ve bizimkilerden biri, dolaylı da olsa kazara bu ölüme neden oldu. Nefes almaya ve şefkatli olmaya çalışın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın."





NE OLMUŞTU?

Rust adlı kovboy filminin New Mexico'daki çekimlerinde Alec Baldwin kurusıkı silahı yanlışlıkla ateşledi. Santa Fe'deki popüler film konumu Bonanza Creek Ranch'te kurulan sette bir anda çığlıklar yükseldi.





Yapımın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins göğsünden, hemen arkasında duran yönetmen Joel Souza ise omzundan vuruldu. Helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından polis merkezi önünde gözyaşı dökerken görüntülenen ünlü oyuncu Baldwin, Twitter hesabından arka arkaya mesajlar paylaşarak büyük bir şok yaşadığını söyledi:

"Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum."





"Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum."