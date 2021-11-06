Türkiye İrem artık hayalini çizebilecek! Posta duyurdu, Bakan Özer sahip çıktı

İrem artık hayalini çizebilecek! Posta duyurdu, Bakan Özer sahip çıktı

Türkiye

İrem artık hayalini çizebilecek! Posta duyurdu, Bakan Özer sahip çıktı

Van’da 12 çocuklu ailenin kızı İrem, hayallerin yansıtıldığı resim sergisine, ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkat çekmek için boş tuvalle katılmıştı. POSTA'nın sesini duyurduğu İrem’e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı. İrem'in tüm eğitim masrafları karşılanacak.

06 Kasım 2021, Cumartesi 08:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Van Çaldıran’da öğrencilerin gelecekle ilgili hayallerini çizdiği resim sergisine boş tuvalle katılan 13 yaşındaki İrem Dede, "Hayalim eğitimime devam etmek, öğretmen olmak. Ama ailemin durumu iyi değil. Beni liseye göndermeyecekler. Bu yüzden sergiye boş tuvalle katıldım” demişti.

İREM'İN SESİ DUYULDU

POSTA’nın dün manşet yaparak tüm Türkiye’ye sesini duyurduğu İrem’e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı. Bakan'ın talimatıyla Çaldıran Milli Eğitim Müdürlüğü aileyle irtibata geçti. İrem’in tüm eğitim masrafları karşılanacak. Böylece İrem hayallerini gerçekleştirecek.

İlgili Haberler
İrem hayallerini çizecekti... Parasızlıktan okuyamayacağını öğrendi, sergiye boş tuvalle katıldı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yerin kulağı
Rauf Tamer
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şilan Topal’ın 107 günlük evlat hasreti Ece Üner İle Susma'da sona erdi