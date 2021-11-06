İrem artık hayalini çizebilecek! Posta duyurdu, Bakan Özer sahip çıktı
Van’da 12 çocuklu ailenin kızı İrem, hayallerin yansıtıldığı resim sergisine, ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkat çekmek için boş tuvalle katılmıştı. POSTA'nın sesini duyurduğu İrem’e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı. İrem'in tüm eğitim masrafları karşılanacak.
06 Kasım 2021, Cumartesi 08:28 Son Güncelleme:
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Van Çaldıran’da öğrencilerin gelecekle ilgili hayallerini çizdiği resim sergisine boş tuvalle katılan 13 yaşındaki İrem Dede, "Hayalim eğitimime devam etmek, öğretmen olmak. Ama ailemin durumu iyi değil. Beni liseye göndermeyecekler. Bu yüzden sergiye boş tuvalle katıldım” demişti.
İREM'İN SESİ DUYULDU
POSTA’nın dün manşet yaparak tüm Türkiye’ye sesini duyurduğu İrem’e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı. Bakan'ın talimatıyla Çaldıran Milli Eğitim Müdürlüğü aileyle irtibata geçti. İrem’in tüm eğitim masrafları karşılanacak. Böylece İrem hayallerini gerçekleştirecek.
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