Van Çaldıran’da öğrencilerin gelecekle ilgili hayallerini çizdiği resim sergisine boş tuvalle katılan 13 yaşındaki İrem Dede, "Hayalim eğitimime devam etmek, öğretmen olmak. Ama ailemin durumu iyi değil. Beni liseye göndermeyecekler. Bu yüzden sergiye boş tuvalle katıldım” demişti.

İREM'İN SESİ DUYULDU

POSTA’nın dün manşet yaparak tüm Türkiye’ye sesini duyurduğu İrem’e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı. Bakan'ın talimatıyla Çaldıran Milli Eğitim Müdürlüğü aileyle irtibata geçti. İrem’in tüm eğitim masrafları karşılanacak. Böylece İrem hayallerini gerçekleştirecek.



