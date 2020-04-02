İrem Derici 23 günde 10 kilo aldı
Sosyal izolasyon kurallarına dikkat ederek evden çıkmayan İrem Derici, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Karantina sürecini evinde geçiren ünlü şarkıcı, '10 kilo aldım' dedi.
02 Nisan 2020, Perşembe 12:27 Son Güncelleme:
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Şarkıcı İrem Derici karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor. 23 gündür evinde olan Derici samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, '23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan.
'Ekmek arası lahmacun yediğim ünler oldu'
Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Ekmek arası lahmacun yediğim ünler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım.' ifadelerini kullandı.