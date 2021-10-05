İrem Derici affetmedi! İşte mahkeme kararı...

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Uğur Saray ve müşteki İrem Derici avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık Uğur Saray, yaptığı savunmada, ortada bir hakaret olmadığını belirterek, “Ben gazeteciyim, sanat dünyasıyla işim olmaz. İrem Hanım benim yaşadığım yere gelip konser verdi. Orada söylediği bazı sözlerden dolayı durum tespiti yaptım. İrem Hanım yaşadığı psikolojiden dolayı beni seçmiştir” dedi.

'İŞİ KİNE ÇEVİRMENİN ANLAMI YOK'

İrem Derici’yi ifşa ettiğini söyleyen Saray, “Toplumun genel ahlakına uygun olmayan sözleri sahnede söylemiştir. Benim kendisine sataşma gibi bir durumum yok, sadece yorumum var” dedi.

Aradan zaman geçince kamuya açık alanda Derici’den özür dilediğini ifade eden Saray, “Sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum. İşi kine çevirmenin anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

BİN 740 TL CEZA

İrem Derici ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'hakaret' suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırdı.

'KAN DAVASI'

Duruşma arasında İrem Derici, basın mensuplarının, “Ne davanız vardı?” sorusuna, "Kan davası" şeklinde cevap verdi. Kararın açıklanmasının ardından ise açıklama yapan Derici, “Çok doğru, bu kadar kolay olmamalı her şey hakikatten. Klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Varsa bununla savaşacağım” ifadelerini kullandı.

Damla GÜLER / Milliyet.com.tr