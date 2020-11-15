Magazin İrem Derici corona virüse yakalandı

İrem Derici corona virüse yakalandı

Magazin

İrem Derici corona virüse yakalandı

İki şarkıdan oluşan maxi single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlayan İrem Derici'den kötü haber geldi. İrem Derici corona virüs testi yaptırdı ve pozitif çıktı.

15 Kasım 2020, Pazar 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren İrem Derici, iki şarkıdan oluşan maxi single Senin Hastan'ı yayınlamış ve Brezilyalı Diogo Fedrizzi ile cesur pozlar vermişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İrem Derici corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Şarkıcı, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve corona virüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

Öte yandan İrem Derici’nin corona virüsü, Menajerimi Ara adlı dizi setinde kapmış olabileceği öğrenildi.

İlgili Haberler
Ayşenil Şamlıoğlu corona virüse yakalandı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Sibel Can 20 yaş gençleşmiş, Deniz Seki detone olmuş!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
15 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Brad Pitt'e açılan dolandırıcılık davası düştü