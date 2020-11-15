İrem Derici corona virüse yakalandı

Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren İrem Derici, iki şarkıdan oluşan maxi single Senin Hastan'ı yayınlamış ve Brezilyalı Diogo Fedrizzi ile cesur pozlar vermişti.

İrem Derici corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Şarkıcı, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve corona virüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

Öte yandan İrem Derici’nin corona virüsü, Menajerimi Ara adlı dizi setinde kapmış olabileceği öğrenildi.

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