Magazin İrem Derici, derin yırtmaçlı sahne kostümüyle adından söz ettirdi

İrem Derici, derin yırtmaçlı sahne kostümüyle adından söz ettirdi

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İrem Derici, derin yırtmaçlı sahne kostümüyle adından söz ettirdi

İrem Derici, önceki gün Balıkesir’in Manyas ilçesinde sahne aldı. Sahnede yeni ve eski şarkılarını okuyan İrem Derici sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Öte yandan İrem Derici, beyaz sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
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Yaz ayı boyunca hem sahne alan hem de tatil yapan İrem Derici, sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. İrem Derici, son olarak Manyas’ta hayranlarıyla buluştu. Derin bacak yırtmaçlı beyaz bir sahne kostümü giyen İrem Derici, düzgün fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı.

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