İrem Derici, derin yırtmaçlı sahne kostümüyle adından söz ettirdi

Yaz ayı boyunca hem sahne alan hem de tatil yapan İrem Derici, sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. İrem Derici, son olarak Manyas’ta hayranlarıyla buluştu. Derin bacak yırtmaçlı beyaz bir sahne kostümü giyen İrem Derici, düzgün fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı.