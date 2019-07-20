İrem Derici: Dolmazsa eşimi dostumu çağırırım

İrem Derici, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Çıkışta habercilerle karşılaşan şarkıcı, “Manyak gibi dans etmekten dizlerim ağrımaya başladı. Onun için bandaj aldım” dedi.

İrem Derici, Ebru Yaşar’ın yaptığı “Çoğu isim Harbiye’yi misafirleriyle dolduruyor” açıklamasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

'KENDİ SAHNEME BAKARIM'

“Ben kendi Harbiye’me bakarım. Baktım dolmuyor, eşimi dostumu çağırıp doldurmaya çalışırım. Ne yani boş mu çıkalım? Birkaç yıl önce Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserimde de baktım salon dolmuyor, eşimi dostumu çağırdım. Bunda kötü bir şey yok.”