Magazin İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e çok kızdı

İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e çok kızdı

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İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e çok kızdı

Şarkıcı İrem Derici ile bir dönem aşk yaşayan Lider Şahin, polemiği devam ediyor. “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” diyen Şahin'e İrem Derici'nin cevabı gecikmedi.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, 2016-2017’de aşk yaşadığı İrem Derici için Hürriyet-Kelebek’e verdiği röportajda “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” demişti. 2018’de birlikte olduğu manken Didem Soydan için de “Beraberliğimiz 6-7 ay sürdü. Dostane bir şekilde yollarımızı ayırdık. Hâlâ görüşüyoruz. Bir şey olsa hemen yardımına koşarım” diye konuşmuştu.

İrem'i kızdırdı

Lider Şahin’in sözleri İrem Derici’yi kızdırdı. Ayrılık sonrası Instagram’dan tüm fotoğraflarını silip takipten çıktığı eski sevgilisi için “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun röportajı da hadi neyse” yorumunu yaptı. Lider Şahin bunun üzerine 1986’ya ait bir gazete kupürünü paylaşıp “Senden önce de vardım. Selami Şahin’in oğluyum” karşılığını verdi. Sonra da “Mevcut veya geçmiş tüm insan ilişkilerimde saygı benim için bakidir” açıklamasını yaptı.

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