Magazin İrem Derici hastanelik oldu!

İrem Derici hastanelik oldu!

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İrem Derici hastanelik oldu!

İrem Derici, Çeşme tatilinde rahatsızlandı... Devlet hastanesine giderek serum taktıran 34 yaşındaki şarkıcı, daha sonra kolunda serumla yazlık evine geçti.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Bir süredir Çeşme’de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ’un sahne aldığı mekâna giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen şarkıcı, hastaneye giderken çekip Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı.”


SERUMUN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ

İrem Derici’ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici’nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.


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