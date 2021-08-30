İrem Derici, turuncu mayosunu giydi, kamera karşısına geçti

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşan İrem Derici, yaz konserlerinden fırsat buldukça tatil yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak Lüleburgaz’da sahne alan İrem Demirci, konserde babasıyla birlikte düet yaparak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

İREM DERİCİ FORMDA

İrem Derici, şimdi ise konser maratonuna ara vererek yaz sezonunun keyfini çıkartıyor. İrem Derici, turuncu mayosuyla olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.