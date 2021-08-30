Magazin İrem Derici, turuncu mayosunu giydi, kamera karşısına geçti

İrem Derici, turuncu mayosunu giydi, kamera karşısına geçti

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İrem Derici, turuncu mayosunu giydi, kamera karşısına geçti

Yaz sezonunda hem konser verip hem de tatil yapan İrem Derici, sosyal medya sayfasından turuncu mayosuyla takipçilerinin karşısına çıktı. İrem Derici, formda vücuduyla göz doldurdu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşan İrem Derici, yaz konserlerinden fırsat buldukça tatil yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak Lüleburgaz’da sahne alan İrem Demirci, konserde babasıyla birlikte düet yaparak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

İREM DERİCİ FORMDA

İrem Derici, şimdi ise konser maratonuna ara vererek yaz sezonunun keyfini çıkartıyor. İrem Derici, turuncu mayosuyla olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

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