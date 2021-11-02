İrem Derici ve Demet Akalın arasındaki küslük sona erdi

Teve2’de, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk yaptığı programa bugün Demet Akalın’ın İrem Derici hakkında sözleri damga vurdu.

'ZATEN NEDEN KÜSTÜK ANLAMADIM'

Canlı yayına bağlanan Akalın “Zaten neden küstük anlamadım. Ben İrem'e kızamıyorum...En azından dobra dobra söylüyor...O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet'liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum” dedi.









NE OLMUŞTU?

Her şeyi başlatan ise Twitter üzerinden İrem Derici hakkında atılan bir tweeti, Demet Akalın'ın beğenmesi oldu. Derici'nin konser öncesi çekilen bir videosu, "İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici" notuyla paylaşıldı. Paylaşım Demet Akalın tarafından beğenildi.

Bir takipçisi İrem Derici'yi durumdan haberdar etmek için, "Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?" şeklinde bir tweet attı.

Derici ise polemiği başlatan şu yanıtı verdi:

"Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demo'm."