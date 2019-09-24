İrem Derici küvetin içinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının cesur paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Derici, çok konuşulan fotoğrafına, "Razıyım ömür boyu yalnızlığa" notunu düştü.

"İREM HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"

Fotoğrafın altına Deniz Akkaya, “ İrem hanim ne yapıyorsunuz?” diye esprili bir not düştü.

Fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Aboooo bu ne kızz

Abla senin aşkın da hep olay oldu

Yalnızsan fotoğrafı kim çekti?

Senin gibi biri yalnız kalmaz ya seni kaybedenler üzülsün.



