Çirkin olduğu şeklinde ithamların yer aldığı yorumlarla karşılaşan şarkıcı İrem Derici, bu tarz yorum yapanları hedefine aldı. Bir takipçisinin, Derici'nin hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna yanıt veren Derici, şunları söyledi: 'Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum.'