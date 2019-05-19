''Herkesi kendim gibi sanıp her şeyimi anlatıyorum. Sonra zararını görüyorum. Sosyalliği kısıtladım. Evde sade bir hayat sürüyorum. Zaten çoğu insana tahammülüm yok. Zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor, kimseyle kan tutmuyor.''

'24 YILIMIZI ALDI'

''Babama bile güvenmem. İnsanlar ailesinden bile kazık yiyor. Annem ve babam ben küçükken ayrıldılar. Beni haftada bir alması gereken babamı ayda bir görüyordum. Gözü de hiç üstümde değildi. Eve giderdik, gazetesini okurdu. Öyle otururduk kenarda. Babamla, popçuluk mevzum başladığında baba-kız gibi olduk. Bu bizim 24 yılımızı aldı. Yüzde yüz güvendiğim tek kişi annem.''

İrem Derici ile babası, reklamcı Hulusi Derici

‘ÇOK NET DELİRDİM’

''İlk travmamı 13 yaşında yaşadım. Babama aşırı dozda aşıktım. Bir gün babam aradı. Hatrımı soracak sandım. ‘Kızım bir kardeşin oldu’ dedi. ‘Hayırlı olsun’ deyip kapattım.''

''Hayatımın dönüm noktası anoreksiya geçirdiğim 2017 yılıydı. Yıkılmadım, ayaktayım derken kendimi kaybettim. Delirdim. O dönemde çok dostumu, sevdiğim adamı (Lider Şahin'den bahsediyor) kaybettim.''

İrem Derici ''Zekam çok üstün, çoğu insana tahammülüm yok'' diyor.

İrem Derici Lider Şahin ile 1 yıl aşk yaşadı.

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