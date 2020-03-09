Yaptığı açıklamalarla ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, dün Instagram hesabından Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Derici, paylaştığı bir fotoğrafına "Güçlü kadın olmayı ben seçmedim ki... Sürekli güçlü olmak zorunda bırakıldım. İşte bu yüzden şimdiki eyvallahsız tavrım kimseyi gücendirmesin! '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun!" notunu düştü.

Şarkıcının bu fotoğrafının altına bir takipçisi "Fazla estetikten başka bir ünlüye benzemişsin he. Abarttın estetiği. Hani kendinle barışık, güçlü kadın imajı? Yerle yeksan..." diye yazınca ortalık karıştı.

Derici, takipçisine "Küfretti oluyor sonra... 20 kilo aldım... Ondan değişti yüzüm" yanıtını verdi.

Daha sonra İrem Derici'nin paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.



