İrem Derici corona virüs salgını sonrası maddi kaygılar yaşamaya başladı. Pandemi sürecinde konser veremediği için yakınlarına “Hem delirecek duruma geldim hem de parasız kalma korkusuna yakalandım” diye dert yanan şarkıcı, yeniden sahneye çıkacağı günleri iple çekiyor.







