Magazin İrem Derici'nin büyük korkusu: Ya parasız kalırsam

İrem Derici'nin büyük korkusu: Ya parasız kalırsam

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İrem Derici'nin büyük korkusu: Ya parasız kalırsam

Corona virüs sebebiyle konserlere ara verildi. İrem Derici konser veremediği için maddi kaygılar yaşamaya başladığını itiraf etti.

07 Haziran 2020, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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İrem Derici corona virüs salgını sonrası maddi kaygılar yaşamaya başladı. Pandemi sürecinde konser veremediği için yakınlarına “Hem delirecek duruma geldim hem de parasız kalma korkusuna yakalandım” diye dert yanan şarkıcı, yeniden sahneye çıkacağı günleri iple çekiyor.


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