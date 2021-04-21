İrem Derici'nin giydiği takım elbisenin fiyatı ortaya çıktı
Sosyal medyada yaptıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici bu kez kıyafetiyle gündeme geldi. İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada olay yaratmıştı. Derici'nin çok konuşulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı
21 Nisan 2021, Çarşamba 21:15 Son Güncelleme:
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İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici kıyafeti ile programa damga vurmuştu. Kendi bedeninden çok çok büyük takımı ile izleyicinin karşısına çıkan İrem Derici ile ilgili "Seneyede giyerim demiş" yorumları güldürmüştü.
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını vermişti.
TAKIMIN FİYATI 1760 TL
Esprilere konu olan büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.
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