İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici kıyafeti ile programa damga vurmuştu. Kendi bedeninden çok çok büyük takımı ile izleyicinin karşısına çıkan İrem Derici ile ilgili "Seneyede giyerim demiş" yorumları güldürmüştü.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını vermişti.

TAKIMIN FİYATI 1760 TL

Esprilere konu olan büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.





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