Corona virüs günlerinde bunalımdan kurtulmak için “DM’den yürüyebildiğiniz kadar insana yürüyün” demişti. İrem Derici Instagram hesabından karantinada 1. gün ve karantinada 17. gün paylaşımı yaptı. Derici'nin "İyi akşamlar Türkiye" notuyla yaptığı paylaşım güldürdü.

Evdeki 6 hali

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan İrem Derici karantina günlerini Kanal D’deki 2. Sayfa’ya özel bir video ile anlatmıştı.

Corona virüs salgını nedeniyle bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına uyan İrem Derici'nin evdeki 6 hali.

Her sabah 30 dakika temizlik, 45 dakika da jimnastik yapıyor.

Oturma odasını sahne haline getirmiş. Elinde mikrofon şarkı söylüyor.

3 kitap, 10 film bitirdi.

3 şarkı sözü yazdı.

Kilo almamaya özen gösteriyor. Kalori hesabıyla diyet yemekler yapıyor.

Sosyal medyayla her zamankinden çok ilgili. “Sürekli DM’den yürüyorum” diyor.