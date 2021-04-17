Magazin İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyayı salladı

İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyayı salladı

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İrem Derici'nin kıyafeti sosyal medyayı salladı

İbo Show'a katılan İrem Derici pembe kombiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

17 Nisan 2021, Cumartesi 23:41 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici bu kez kıyafetiyle gündeme geldi. İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada hem elinin üzerindeki dövmesi hem de kıyafetiyle gündeme oturdu. İşte İrem Derici'nin kıyafeti hakkında yazılan bazı tweetler:

  • Seneye de giyerim diye düşündü sanırım
  • İrem kıyafetini evde unutup İbrahim Tatlıses'ten ödünç takım almış gibi
  • Seneye de giyer diye alınmış herhalde XXL
  • Şu zamanlarda ihtiyacımız olan tek şey İrem Derici neşesi
  • Üzerimde bir İrem Derici deliliği var, hayır olsun sonumuz bakalım.
  • Kardeşim o ceket sana biraz küçük olmamış mı?
  • İrem Derici aynı takımın her rengini almış herhalde, her yere başka renkleriyle gidiyor.


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