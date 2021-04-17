Sosyal medyada yaptıklarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici bu kez kıyafetiyle gündeme geldi. İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada hem elinin üzerindeki dövmesi hem de kıyafetiyle gündeme oturdu. İşte İrem Derici'nin kıyafeti hakkında yazılan bazı tweetler:

Seneye de giyerim diye düşündü sanırım

İrem kıyafetini evde unutup İbrahim Tatlıses'ten ödünç takım almış gibi

Seneye de giyer diye alınmış herhalde XXL

Şu zamanlarda ihtiyacımız olan tek şey İrem Derici neşesi

Üzerimde bir İrem Derici deliliği var, hayır olsun sonumuz bakalım.

Kardeşim o ceket sana biraz küçük olmamış mı?

İrem Derici aynı takımın her rengini almış herhalde, her yere başka renkleriyle gidiyor.



