Magazin İrem Derici'ye sürpriz parti!

İrem Derici'ye sürpriz parti!

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İrem Derici'ye sürpriz parti!

Şarkıcı İrem Derici, 34. yaşına bastı. Ünlü isme arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

23 Mart 2021, Salı 14:06 Son Güncelleme:
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Dans Fabrika’nın kurucusu Ömer Yeşilbaş’tan dans dersleri alan İrem Derici, doğum gününde iddialı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, Yeşilbaş ile sergilediği bir koreografiyi Instagram’da yayınlayarak altına şöyle yazdı:

“Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim. Ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü öyle istiyorum.”

Derici, eğitmeni Ömer Yeşilbaş’a da şöyle teşekkür etti:

“Ömer, işine âşık bir usta. Çok teşekkür ediyorum.”

ARKADAŞLARI SÜRPRİZ YAPTI

Karantina sürecini evinde tek başına geçiren İrem Derici'ye arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve arkadaşları soluğu İrem Derici'nin evinde aldı. Sürpriz pastayla ünlü şarkıcının kapısına dikilen ekip eğlenceli anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında çok mutlu olan Derici, sevincini dans ederek gösterdi.

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