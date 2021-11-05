Çaldıran’daki İncealan Ortaokulu’nda öğrencilerden gelecekle ilgili beklentilerini resmetmeleri istendi. 21 öğrencinin hayallerinin anlatıldığı resimler, il merkezindeki bir kafenin sergi salonunda sergilendi. Kimi tuttuğu takımın formasını, kimi Van kedisini, kimi bir müzik aletini tuvale döktü. 8’inci sınıf öğrencisi İrem Dede ise sergiye boş tuvalle katılarak ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkat çekti.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Babasının ortaokuldan sonra kendisini okutamayacağını öğrendiği için bu eseri yaptığını belirten İrem, “Aslında hayallerim bu boş tabloya sığmayacak kadar büyük. Sadece okumak, öğretmen olmak ve kız çocuklarına umut vermek istiyorum” dedi. İnşaat işçisi baba Bahyettin Dede ise “İrem yaşadıklarını boş tabloyla anlatmış. Durum onun anlattığı gibi. Çocuklarımın okumasını istiyorum ama lise için param yok” diye konuştu.

Dede Ailesi'nin 12 çocuğundan 8’i kız. Sadece 6 çocuk okula gidebiliyor. Ödevlerini yerde yapan İrem, tablosunu anlatırken gözyaşlarını tutamıyor.