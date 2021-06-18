Magazin İrem Helvacıoğlu 'Baş Belası’nda 'Psikolog İpek' karakteri ile geri döndü

İrem Helvacıoğlu 'Baş Belası’nda 'Psikolog İpek' karakteri ile geri döndü

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İrem Helvacıoğlu 'Baş Belası’nda 'Psikolog İpek' karakteri ile geri döndü

İrem Helvacıoğlu, ‘Baş Belası’nda Seçkin Özdemir ile başrolü paylaşıyor. Sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek.

18 Haziran 2021, Cuma 13:24 Son Güncelleme:
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Baş Belası’nda başrolü Seçkin Özdemir’le paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek. Dizide çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulan psikolog İpek Gümüşçü’yü canlandıran Helvacıoğlu, fragmanlarda yer alan imajıyla hayli ses getirdi.

"BAŞ BELASI PSİKOLOG İPEK"

Güzel, şık, bakımlı ve zevkli bir kadın olan İpek, yüksek gözlem yeteneği sayesinde, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli ve enerjik karakteriyle dikkat çeken İpek, psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hayatı boyunca hiç çalışmamış ve maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyetin bu popüler siması, polisiye merakı sayesinde hayal bile edemeyeceği bir maceranın içine düşecek. İpek hayatında ardı ardına gelişen beklenmedik olaylar zinciri sonucunda danışman unvanıyla emniyette göreve başlayacak.


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