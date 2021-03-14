İrem Helvacıoğlu gelinliğiyle göz kamaştırdı

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki "Nefes" karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bu defa da Seni Çok Bekledim dizisi ile beğeni topluyor. Skala Yapım ve DNZ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu rol alıyor.

Özcan Deniz’in Kadir karakterine hayat verdiği dizide ayrıca, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar da rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 7. bölümünde İrem Helvacıoğlu giydiği gelinlik ile dikkatleri üzerine çekti.

Seni Çok Bekledim 7. bölümde neler oldu?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol’un vereceği ifadeyle Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol’un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.