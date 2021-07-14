Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi. Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

'TAKİP ETMEK İÇİN TAKİP ETMENİN BİR ANLAMI YOK'

"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz o zaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."



