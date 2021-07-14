Magazin İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i neden sildiğini açıkladı

İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i neden sildiğini açıkladı

Magazin

İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i neden sildiğini açıkladı

İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı. Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 13:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi. Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

'TAKİP ETMEK İÇİN TAKİP ETMENİN BİR ANLAMI YOK'

"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz o zaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."

İlgili Haberler
İrem Helvacıoğlu 'Baş Belası’nda 'Psikolog İpek' karakteri ile geri döndüİrem Helvacıoğlu: Aşık olunca şok 'Ponçik' oluyorum. Enerjimle insanları yoruyorum


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Tadından yenmiyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gönlü var mı yoksa hiç sevmiyor mu?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
12 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
12 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Ne uzak ol ne çok yakın!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Evleniyorlar
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin bebek heyecanı