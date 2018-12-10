Sen Anlat Karadeniz’in yıldızları, sahneye birlikte gelerek ödüllerini Perihan Savaş'ın elinden aldı.

Dizide Nefes ve Tahir karakterleriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran ikili, tüm ekibe, yönetmenlerine teşekkür ederken, böyle bir projede bulunmaktan duydukları mutluluğu da dile getirmeyi ihmal etmediler.

Bu arada siyah kıyafetiyle, makyajıyla ve göğüs dekoltesiyle İrem Helvacıoğlu gecenin göz kamaştıran isimlerinden birisiydi.

İrem Helvacıoğlu'nun bu tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu.