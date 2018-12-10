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  • İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe, Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Dizi Çifti seçildi

İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe, Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Dizi Çifti seçildi

Hürriyet Gazetesi'nin okurlarının oylarıyla belirlenen Altın Kelebek'in 45. ödül töreninde En İyi Dizi Çifti, atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'ye gitti

10 Aralık 2018, Pazartesi 09:44
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İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe, Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Dizi Çifti seçildi

Sen Anlat Karadeniz’in yıldızları, sahneye birlikte gelerek ödüllerini Perihan Savaş'ın elinden aldı.

Dizide Nefes ve Tahir karakterleriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran ikili, tüm ekibe, yönetmenlerine teşekkür ederken, böyle bir projede bulunmaktan duydukları mutluluğu da dile getirmeyi ihmal etmediler.

Bu arada siyah kıyafetiyle, makyajıyla ve göğüs dekoltesiyle İrem Helvacıoğlu gecenin göz kamaştıran isimlerinden birisiydi.

İrem Helvacıoğlu'nun bu tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu.

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