Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine can veren İrem Helvacıoğlu'nun, diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Helvacıoğlu, Instagram paylaşımının altına gelen 'Evlenmek için mi diziyi bırakıyorsun?' yorumuna esprili bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu, 'Düğün tarihini bize de söylesinler gidelim' dedi.

Öte yandan, Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı Sinegraf Film, konuyla ilgili olarak, ' Nefes karakterine hayat veren oyuncumuz İrem Helvacıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Sosyal medya üzerinden yapılacak her türlü spekülasyon ,dizimize ve karakterlerimize zarar verecektir.' açıklamasını yapmıştı.