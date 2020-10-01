Kökeni Arapça’dan gelen İrem isminin son günlerde çok fazla merak ediliyor. Yeni anne ve baba adayları dünyaya getirecek kız çocuklarına İrem ismini vermek istiyorlar. Bu nedenden dolayı internet ortamında ‘’İrem isminin anlamı nedir?’’ sorusu aratılıyor.’’ İrem isminin anlamı nedir?’’ ‘’İrem isminin özellikleri nelerdir?’’ İşte cevapları…

İrem isminin anlamı nedir?

Cennete benzetilerek yapılan bahçe.

Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.

Ok veya kurşun atılan nişan tahtası.

Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı.

Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.

Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.

İrem isminin analizi

İrem isminin analizini yaparken her harfin bir özelliği temsil ettiğini belirtelim:

İ: Kırılgan

R: Sert yapıya sahip

E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden

M: Ticarete yatkınlık

İrem isminin özellikleri

Çok çabuk incinir ve kırılma konusunda biraz hassastırlar. Ayrıca bünyeleri de bu konuda oldukça hassastır. Karar alma aşamasında güçlük çeken kişilerdir ve tereddüt hayatlarının önemli bir parçasıdır. Zeki ve başarılı bir yapıya sahip kişilerdir ve özellikle iş hayatında birçok zorluğun üstesinden rahatlıkla baş edebilir.







