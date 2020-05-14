İrem Kanan kimdir? İrem Kanan ne iş yapıyor?

İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya’da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.

Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.

İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Sinem Öztufan, Kenan İmirzalıoğlu’nun da rol aldığı Alacakaranlık dizisinde rol almış ve İmirzalıoğlu’nun sevgilisi rolünü üstlenmişti.

İrem Kanan’ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.

Medyada göz önünde olmayı pek sevmeyen Kanan’ın Acun Medya’nın başarısında büyük bir katkısı olduğu belirtiliyor. İrem Kanan’ın, Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evliliği var. Sinem Öztufan, 11 Eylül 2006 tarihinde televizyon muhabiri İrem Kanan ile evlendi. Sarp adında 1 Kasım 2008 tarihinde doğan bir oğlu oldu. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka yaptı.

Bir dönem ekranlarda sıkça yer alan Sinem Öztufan, son günlerde yeniden araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok dizide rol alan Sinem Öztufan, Best Model Ege ve Miss Turkey güzellik yarışmalarında da derece aldı. Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 İzmir Karşıyaka doğumludur.

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atılan Sinem Öztufan ve en son 2013 yılında ekran karşısına çıktı. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olma duygusunu tattı. 1995 Best Model Ege Birincisi, 1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli, 1998 Miss Turkey Üçüncüsü olan Sinem Öztufan, birçok dizide de rol almıştır.

Rol aldığı diziler;

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet : Dilruba

2009 – Unutulmaz : Melda Güler

2007 – Leylan : Leylan

2006 – Karagümrük Yanıyor : Aslı

2004 – Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı

2003 – Alacakaranlık : Melike

2000 – Hanım Ağa

1997 – Böyle mi Olacaktı : Esra Akman