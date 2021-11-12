Türkiye İrem öğretmenin acı sonu! Henüz 23 yaşında...

İrem öğretmenin acı sonu! Henüz 23 yaşında...

Türkiye

İrem öğretmenin acı sonu! Henüz 23 yaşında...

Giresun'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

12 Kasım 2021, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

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